Konkurs und Haft: Wie es für Grasser jetzt weitergeht

21 Millionen Euro – so viel schuldet Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser der Republik, dem Finanzamt, Steuerberatern und Rechtsanwälten nach 16 Jahren Buwog-Verfahren, das am 25. März am Obersten Gerichtshof (OGH) mit einer Bestätigung seines Schuldspruchs und einer Halbierung seiner Strafe endete.

Publik wurde diese Summe, weil der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Dienstag bekanntgab, dass ein „Schuldenregulierungsverfahren“ (vulgo Privatkonkurs) am Bezirksgericht Kitzbühel eröffnet wurde.