Privatkonkurs über Karl-Heinz Grasser eröffnet: 21 Millionen Euro Schulden

Laut AKV wurde heute über das Vermögen von Karl-Heinz Grasser beim Bezirksgericht Kitzbühel zur Geschäftszahl 2 S 22/25d ein Insolvenzverfahren in Form des Schuldenregulierungsverfahrens (vulgo „Privatkonkurs“) eröffnet. "Da Karl-Heinz Grasser seinen ordentlichen Wohnsitz in Kitzbühel hat, ist das Bezirksgericht Kitzbühel zuständig. Die Zuständigkeit des Bezirksgerichts setzt voraus, dass Karl-Heinz Grasser derzeit nicht als Unternehmer einzustufen ist, was das Bezirksgericht mit der Eröffnung des Verfahrens nun bestätigt hat", heißt es weiters. "Karl-Heinz Grasser gibt seine Verbindlichkeiten mit rund 21 Millionen Euro an. Hauptgläubigerin ist das Finanzamt mit rund 7,9 Millionen Euro (Steuerforderungen) und die Republik Österreich mit rund 12,7 Millionen Euro (Privatbeteiligtenzuspruch)", so der AKV. "Der Schuldner ist derzeit ohne Beschäftigung, was er mit dem fast 16 Jahre andauernden Strafverfahren gegen sich begründet. Dies habe sein berufliches Fortkommen beeinträchtigt. Es sei ihm nicht möglich gewesen, eine Anstellung zu finden." Indes betragen die Aktiva rund 300.000 Euro, diese entfallen auf Kontoguthaben und Fahrnisse.

Karl-Heinz Grasser absolvierte ein BWL-Studium an der Universität Klagenfurt und war in den 2000er Jahren Finanzminister der Regierungen Schüssel I und II (FPÖ/parteilos). Er wurde kürzlich vom Obersten Gerichtshof (OGH) in der sogenannten BUWOG-Causa unter anderem wegen Untreue nunmehr rechtskräftig zu vier Jahren Haft und zu 9,8 Millionen Euro Schadenersatz zugunsten der Republik Österreich verurteilt.

Ohne Zustimmung der Republik keine Entschuldung Der Schuldner bietet seinen Gläubigern einen Zahlungsplan mit einer Barquote in Höhe von 3 Prozent binnen 2 Wochen ab rechtskräftiger Annahme des Zahlungsplans an. "Die Aufbringung der dafür nötigen Mittel soll mit Unterstützung von dritter Seite erfolgen", so der AKV. "Die Herausforderung für Karl-Heinz Grasser, um seine Entschuldung zu erreichen, liegt in der Tatsache begründet, dass ein Teil seiner Verbindlichkeiten auf seiner strafrechtlichen Verurteilung fußt: Verbindlichkeiten aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung sind von der Erteilung einer Restschuldbefreiung im Rahmen eines Abschöpfungsverfahrens ausgenommen. Der Schuldner wird daher seine Gläubiger durch ein entsprechendes Zahlungsplanangebot von dessen Annahme überzeugen müssen, um seine Restschuldbefreiung erreichen zu können. Hauptgläubigerin ist die Republik Österreich, vertreten durch die Finanzprokuratur. Ohne deren Zustimmung wird der Zahlungsplan keine Mehrheit erreichen."