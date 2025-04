Millionenschulden: Pleitier Grasser braucht Deal mit der Republik Österreich

Der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) ist pleite. Er hat am Mittwoch beim Bezirksgericht Kitzbühel, in dessen Sprengel er seinen Wohnsitz hat, ein Schuldenregulierungsverfahren, sprich einen Privatkonkurs beantragt. Denn am Montag ist dem früheren Sonnyboy das schriftliche Urteil des Obersten Gerichtshof (OGH) über vier Jahre Haft zugestellt worden. Mit dieser rechtskräftigen Entscheidung sind Grasser und sein Trauzeuge Walter Meischberger „zu ungeteilter Hand“ verpflichtet, der Republik Österreich jene 9,8 Millionen Euro als Schadenersatz zu zahlen, die beim Verkauf der 60.000 Bundeswohnungen (Buwog) und beim Deal mit dem Linzer Terminal Tower illegalerweise als Provision geflossen sind. Zugleich müssen noch vier Prozent Zinsen ab November 2017 an die Republik gezahlt werden.