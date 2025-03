Buwog-Affäre: Ende eines "beispiellosen" Verfahrens

Als Karl-Heinz Grasser vergangenen Freitag vor fünf Richtern des Obersten Gerichtshofs (OGH) steht, um ein letztes Mal seine Unschuld zu erklären, wandert sein Blick zu einem Gemälde beim Eingang: „Legitime Certantibus“, für die „rechtmäßig Streitenden“, steht über dem Gemälde von Ferdinand II. Grasser macht sich des Kaisers Wahlspruch zu eigen. Auch er sei ein rechtmäßig Streitender, sagt der 56-Jährige. „Ich kann mich in den Spiegel schauen.“ Und was ihn bis zuletzt habe funktionieren lassen, sei der Gedanke gewesen, am Ende eines 16 Jahre währenden Gerichtsverfahrens Gerechtigkeit zu erfahren. Seit Dienstag, 11.43 Uhr, weiß Grasser: Die Hoffnung auf einen Freispruch war vergebens. Die Urteile werden vom OGH weitgehend bestätigt, der Ex-Minister, sein Trauzeuge Walter Meischberger und andere müssen in den nächsten Wochen eine Strafhaft antreten. Die Angeklagten sehen sich als Justizopfer, von einem „Fehlurteil“ ist die Rede, sie wollen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.

© Kurier/Kluger Franziska Karl-Heinz Grasser 1993 - FPÖ-Generalsekretär © Kurier/Kluger Hubert 1994 mit FPÖ-Chef Jörg Haider © FREMD/Christandl Jürg 2000: Reformdialog Grasser, Susanne Riess-Passer, Wolfgang Schüssel, Fritz Verzetnitsch, Christoph Leitl © KURIER/Schraml Wilhelm 2000: Grasser mit Kabinettschef Matthias Winkler 2000: Grasser mit Kabinettschef Matthias Winkler © KURIER/Schraml Wilhelm Ministerrat 2001: Grasser, Staatssekretär Alfred Finz, Mares Rossmann Ministerrat 2001: Grasser, Staatssekretär Alfred Finz, Mares Rossmann © FREMD/Deutsch Gerhard 2002: Mit Klaus Liebscher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank 2002: Mit Klaus Liebscher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank © KURIER/Schraml Wilhelm Plenartag 2001: Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer, Kanzler Wolfgang Schüssel Plenartag 2001: Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer, Kanzler Wolfgang Schüssel © KURIER/Schraml Wilhelm 2002: Peter Westenthaler, Susanne Riess-Passer und Grasser treten zurück 2002: Peter Westenthaler, Susanne Riess-Passer und Grasser treten zurück © KURIER/Semotan Rudolf Sonderparteitag Knittelfeld 2002 Hubert Gorbach, Susanne Riess-Passer, Peter Westenthaler, Herbert Scheibner, Karl-Heinz Grasser © KURIER/Bissuti Kristian 2005: Kitzbühel Mit Red-Bull Gründer Dietrich Mateschitz und Grasser mit seiner Freundin Natalia Corrales-Diez und Red-Bull Gründer Dietrich Mateschitz © FREMD/Deutsch Gerhard Finanzminister in seinem Büro © FREMD/Jürg Christandl 2006: Causa Bawag wird publik Regierung eröffnet öffentlichkeitswirksam Sparbücher © FREMD/Gruber Franz Opernball 2006: Grasser mit Fiona Swarovski Opernball 2006: Grasser mit Fiona Swarovski © Fremd/Gnedt Martin Pressetermin 2006: Zigarettenschmuggel Pressetermin 2006: Zigarettenschmuggel © Michael Jäger 2006: Hochzeit Mit Trauzeugen Walter Meischberger © Kurier/schraml wilhelm 2006: Präsentation Wirtschaftsbericht Mit Wolfgang Schüssel und Martin Bartenstein © Kurier/gruber franz Causa Buwog 2010: Grasser vor Gericht in Wien Causa Buwog 2010: Grasser vor Gericht in Wien © APA/ROBERT JAEGER Pressekonferenz zur Causa Buwog Pressekonferenz zur Causa Buwog © Kurier/Jeff Mangione 2015: Hypo U-Ausschuss 2015: Hypo U-Ausschuss © Kurier/Franz Gruber 2018: Staatsakt anlässlich 100 Jahre Republik Jsoef Pröll, Rudolf Streicher, Hans Jörg Schelling, Karl-Heinz Grasser, Rudolf Hundstorfer © APA/Gert Eggenberger Villacher Fasching mit Susanne Riess-Passer und Jörg Haider Villacher Fasching mit Susanne Riess-Passer und Jörg Haider © RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer 2017: Kitzbühel mit Fiona Swarovski 2017: Kitzbühel mit Fiona Swarovski © APA/HANS PUNZ BUWOG GRASSER PROZESS: GRASSER / MEISCHBERGER © APA/HANS PUNZ 2020: Buwog-Prozess Ex-Telekom Vorstand Rudolf Fischer, Angeklagter Peter Hochegger, Angeklagter Walter Meischberger, Anwalt Manfred Ainedter, Angeklagter Karl Heinz Grasser am Mittwoch 09. September 2020 © APA/HERBERT NEUBAUER BUWOG-GRASSER-PROZESS: GRASSER / AINEDTER © APA/ROLAND SCHLAGER GRASSER-PROZESS: GRASSER © APA/ROLAND SCHLAGER 2020: Urteilsverkündung © APA/ROLAND SCHLAGER Buwog-Richterin: Marion Hohenecker Buwog-Richterin: Marion Hohenecker © REUTERS/Leonhard Foeger 25.3.2025: Oberster Gerichtshof reduziert Strafe 4 statt 8 Jahre Haft für Grasser, im Bild mit Anwalt Norbert Wess © REUTERS/Leonhard Foeger 25.3.2025: Oberster Gerichtshof-Entscheid Grasser mit Anwälten, im Hintergrund Karl Petrikovics © REUTERS/Lisa Leutner Walter Meischberger Walter Meischberger © REUTERS/Lisa Leutner VERHANDLUNG OGH ÜBER NICHTIGKEITSBESCHWERDE UND BERUFUNGEN Karl Heinz Grasser am 25.3.2025 © APA/HANS KLAUS TECHT

Disziplin Ehe man sich die stellenweise bemerkenswerte Begründung des OGH für seine historische Entscheidung ansieht (das Verfahren dauerte 16 Jahre, es ging um ein Geschäft von 961 Millionen Euro), lohnt der Blick auf Grasser selbst: Wie 2017 bis 2020 vor dem Straflandesgericht, übt sich der Ex-Minister auch vor dem OGH in Disziplin. Eindreiviertelstunden lang referiert Senatsvorsitzende Christa Hetlinger die Beweggründe. Und während des gesamten Vortrags ist dem früheren Regierungsmitglied kaum eine Regung anzumerken. Grasser lauscht stoisch. Während Sitznachbar Meischberger gegen Ende hin mehrfach den Kopf schüttelt und sein Gesicht in den Händen vergräbt (er wird später sagen, sein Glaube an den Rechtsstaat sei heute erloschen), nimmt Grasser zwischendurch nur kurz das Handy zur Hand und nippt am Wasserbecher. Viel von dem gestern von der Senatschefin Gesagten ist bekannt und entspricht der Stellungnahme der Generalprokuratur, die dem OGH empfohlen hat, die Buwog-Urteile in großen Teilen zu bestätigen. All den, von den Angeklagten vorgebrachten Vorwürfen, Strafrichterin Marion Hohenecker sei voreingenommen gewesen und habe den Prozess unfair geführt, widerspricht das Höchstgericht: „Die Vorsitzende hat das Verfahren vorbildlich geführt.“ Da es nicht alle Tage vorkommt, dass ein Ex-Finanzminister wegen einer hohen Haftstrafe vor dem Obersten Gerichtshof steht, hält der OGH an diesem Dienstag auch öffentlich fest, was nicht seine Rolle ist: den Prozess zu wiederholen, sprich: Zeugen zu befragen und Tatsachen zu überprüfen.

Die letzte Instanz der Gerichtsbarkeit studiert vor allem Akten, und das bedeutet im Fall der Buwog: Die fünf Höchstrichter haben das 1.280 Seiten starke Urteil auf Widersprüche, Fehler und andere Mängel durchforstet und folgende Frage geklärt: Haben sich Hohenecker und die Laienrichter beim Prozess mit allen wesentlichen Fakten beschäftigt? Wurde alles Erhebenswerte erhoben? Der OGH ist der Ansicht: ja, so ist es. Und was die abgeleiteten Schlüsse – und damit auch das Urteil – angeht, ist nur von Relevanz, ob all das, was das Straflandesgericht vor fünf Jahren entschieden hat, auch schlüssig und nachvollziehbar erscheint. Die schlechte Nachricht lautet an diesem Tag für Karl-Heinz Grasser: Der OGH hat zwar kleine Mängel festgestellt. Insgesamt ist der Sachverhalt aber umfassend und nachvollziehbar erhoben worden – das Urteil ist schlüssig und nachvollziehbar. Ein spannendes Detail: In der Sache, also beim Korruptionsdelikt, haben die Höchstrichter nicht im Detail bewertet, nämlich: Wie wahrscheinlich es ist, dass Meischberger von seinem Freund Grasser das Höchstgebot der CA Immo erfahren und damit einen entscheidenden Bietervorteil für seinen Kunden, die Immofinanz, bekommen hat.

Der OGH argumentiert anders: Grasser wusste, dass die Immofinanz Meischberger und dessen Partner Peter Hochegger fast zehn Millionen Euro als Zuschlagsprovision bezahlen wollte. Und damit stand Grasser vor einem Loyalitätskonflikt. Als Finanzminister der Republik, der mit dem Verkauf der Buwog-Wohnung betraut war, hätte er im Wissen um diese Provision gar nicht verkaufen dürfen – die Immofinanz war ja bereit, nicht 961 Millionen Euro, sondern 961 Millionen plus 9,6 Millionen Euro Provision auszulegen. Senatschefin Hetlinger: „Herr Magister Grasser hat nicht im bestmöglichen Interesse der Republik gehandelt.“ Damit ist man dann auch bei den Strafen: Diese hat der Oberste Gerichtshof deutlich reduziert, bei Grasser von acht auf vier, bei Meischberger von sieben auf 3,5 Jahre. Allerdings nicht, weil man die Straftaten „bagatellisieren wollte“, wie der Senat festhält, im Gegenteil: Die Höchstrichter lassen keinen Zweifel aufkommen, dass es für sie kaum etwas Schlimmeres gibt als ein Mitglied der Bundesregierung, dessen „erste und einzige Aufgabe der Staatshaushalt ist“, und das sich an diesem Geld der Steuerzahler „persönlich bereichert“.

„Das ist beispiellos“, sagt Hetlinger empört. Warum also dann die reduzierten Haftstrafen? Auch dieser Aspekt ist bemerkenswert: Denn tatsächlich stoßen sich die Höchstrichter an der 16 Jahre währenden Dauer des Verfahrens. Diese sei so „exorbitant lang und unangemessen“, dass man sogar von einer Menschenrechtsverletzung sprechen kann. Nur dieses eine Mal wird Christa Hetlinger persönlich: Ungeachtet der Straftaten sei es „unerträglich“, mit welch Spott und Häme die Angeklagten mehr als ein Jahrzehnt lang konfrontiert waren. Dass die Angeklagten alle ihnen zur Verfügung stehenden Rechtsmittel und Möglichkeiten des Rechtsstaates ausgeschöpft haben, tue nichts zur Sache. Warum? „Sie haben ein Grundrecht ausgeübt.“