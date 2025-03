Buwog-Verfahren im Finale: "Das ist ein Schatten, den wirst du nicht los"

Der eigentliche Höhepunkt kommt am Nachmittag. Kurz vor zwei sind die Argumente ausgetauscht. Und 16 Jahre, nachdem die ersten Berichte über Malversationen rund um den Buwog-Verkauf veröffentlicht wurden, bleibt in der letzten Instanz nur noch eines: die Schlussworte der Angeklagten.

Auch die von den Strafverteidigern monierte Sitzordnung bei der Hauptverhandlung (die Anwälte saßen am tiefsten Punkt des Saales und sahen sich optisch benachteiligt) ist für die Generalprokuratur kein Grund, an der Rechtmäßigkeit zu zweifeln: Erstens habe man den Saal für die Anwälte umgebaut; zweitens hätten die Anwälte nie gesagt, wie sie die Sitzordnung hätten verbessern wollen; und überhaupt sei das Recht auf Waffengleichheit „prozessual“ gemeint – nicht optisch.

Der frühere Finanzminister schildert, was niemand bezweifeln wird. Dass die Dauer des Verfahrens eine immense Last darstellt: „Wenn man nicht selbst betroffen ist, kann man diese Zahl (die Jahre des Verfahrens; Anm.) nicht fassen. Das ist fast ein Drittel meines Lebens! Die Belastung passiert jeden Tag, 5.635 Tage – und ebensoviele Nächte. Das ist ein Schatten, den wirst Du nicht los.“ Grasser erzählt vom Druck, der auf ihm und seiner Familie laste. „Dieses Verfahren ist für mich zur Höchststrafe geworden.“ Und nach acht Minuten erklärt er, was ihn nach dem Schuldspruch 2020 am Laufen gehalten habe: „Hier vor Ihnen zu stehen. Ich will Ihnen aus tiefstem Herzen sagen: Ich habe ein reines Gewissen.“

Sinngemäß sagt das auch sein Freund Meischberger. Er habe nichts verbrochen, mit Grasser habe er nie über den Geschäftsfall Buwog gesprochen, von daher könne er von ihm auch die Höchstbietersumme nicht erfahren haben.

Doch es sei ihm „leider unmöglich zu beweisen, dass ein Gespräch nicht stattgefunden hat“. Durch das Verfahren habe er alles, was er je verdient habe, verloren. „Alles wurde vernichtet.“

Ob die Angeklagten in Haft müssen, klärt der Dienstag, die Causa endet final: Um 10 Uhr verkünden die Höchstrichter ihre Entscheidung.