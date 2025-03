Schicksalstage für einen Ex-Minister: Warum es für Grasser jetzt ernst wird

So zumindest sah die Wiener Richterin Marion Hohenecker die Sache, als sie mit ihrem Urteil im Dezember 2020 im Straflandesgericht einen vorläufigen Schlussstrich unter die BUWOG-Affäre zog.

Was genau es mit der einen Million Euro auf sich hat, dazu kommen wir noch.

Zum einen liegt das am bewegten Volumen: Als die Republik – und damit der Finanzminister – anno 2004 rund 60.000 Wohnungen verkauft, wechseln 961 Millionen Euro den Besitzer. Die BUWOG-Affäre ist rein finanziell betrachtet eine der gewichtigsten Korruptionscausen der Zeitgeschichte.

Zunächst gilt es eine generelle Frage zu beantworten: Warum ist die BUWOG-Affäre politisch heute so relevant?

Angelpunkt der Affäre ist ein komplexes Verkaufs- bzw. Bieterverfahren, an dessen Ende zwei zahlungsstarke Interessenten für die staatlichen Wohnungen übrig geblieben sind: die Immofinanz und die CA Immo .

Lebens- und Politikstil sollte rasch zum Problem werden. So ließ sich Grasser als amtierender Finanzminister von der Industriellenvereinigung sponsern. Viel Öffentlichkeit auf den Society-Seiten brachte ihm seine Hochzeit mit der wohlhabenden Swarovski-Kristallerbin Fiona Pacifico-Griffini .

Erst von FPÖ-Chef Jörg Haider und dann von ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel gefördert, vermischte Grasser die Ebenen der Society und der Politik. KHG, so sein Kürzel, verstand es sich selbst zu vermarkten. Er erkor beispielsweise das Null-Defizit zum Ziel der Regierungspolitik und sorgte dafür, dass auf einer Uhr in der Kärntnerstraße der Countdown bis zum Erreichen dieses Budgetsziels zu sehen war.

Und aus diesen 961 Millionen errechnet sich auch die Provisionszahlung von 9,61 Millionen Euro , die die siegreiche Immofinanz an ihren Berater Peter Hochegger (und an Geschäftspartner Meischberger) geleistet hat.

Doch während Meischberger behauptet, er sei auf die Summe mit Expertise und dank diverser Hinweise aus dem Markt gestoßen, erklärte sein teilgeständiger Geschäftspartner Hochegger im Prozess, Grasser habe das Geheimnis verraten. Meischberger und Grasser bestreiten dies, auch gibt es keinen eindeutigen Beweis. Für Richterin Hohenecker war nach dem Mammut-Prozess aber klar: „Es kommt nur Grasser als Informant infrage.“

Nun liegt es am OGH zu entscheiden, ob auch er dies für plausibel hält. Im Falle Grassers, der sich seit 16 Jahren gegen den Vorwurf der Manipulation wehrt, geht es um acht Jahre Haft. Aber zumindest ist ein Ende absehbar. Denn im Unterschied zur ersten Instanz, in der 168 Tage (!) verhandelt wurde, will der OGH nach vier Tagen entscheiden – oder möglicherweise auch schon früher.