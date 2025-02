Causa Buwog: OGH will im März über Grasser-Schuldspruch entscheiden

Mehr als vier Jahre ist es her, dass Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere Angeklagte, darunter die Lobbyisten Walter Meischberger und Peter Hochegger, am Straflandesgericht in Wien in der Buwog-Causa schuldig gesprochen wurden. Gegen die Urteile in erster Instanz legten sie Rechtsmittel ein - und damit will sich der Oberste Gerichtshof (OGH) nun an mehreren Terminen Ende März befassen, wie der Standard berichtet.

Demnach sei der Gerichtstag für den 20., 21., 24. und 25. März 2025 anberaumt worden. Sollten die Verteidiger "triftige Gründe" gegen die vorgeschlagene Termine vorbringen, dann stünden in der Karwoche Ersatztermine zur Verfügung - verhandelt würde dann von 14. bis 17. April.