Buwog-Causa: Warum Grasser noch länger nicht in Haft muss

Die erstinstanzlichen Urteile gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und Co. in der Buwog-Causa sind im Wesentlichen in Ordnung – so lautet zumindest die Einschätzung der Generalprokuratur, die als „höchste Staatsanwaltschaft“ der Republik den Obersten Gerichtshof (OGH) berät.