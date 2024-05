Grasser-Urteil: Generalprokurator empfiehlt Untreue-Verurteilung

Der Prozess begann am 12. Dezember 2017 im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts. Angeklagt war Korruption in der Causa Bundeswohnungs-Privatisierung und in der Causa Linzer Terminal Tower. Dazu kamen im Laufe des Verfahrens weitere kleinere Anklagen. Hauptangeklagter war Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Mit auf der Anklage saßen Ex-FPÖ-Politiker Walter Meischberger, Ex-Lobbyist Peter Hochegger und Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics.

Am 4. Dezember 2020 wurde Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser von Richterin Marion Hohenecker als Vorsitzende eines Schöffensenats in erster Instanz nicht rechtskräftig zu acht Jahren Haft verurteilt. Meischberger, Hochegger und Petrikovics fassten sieben, sechs und zwei Jahre aus.

Das schriftliche Urteil dauerte 13 Monate - es umfasste 1.300 Seiten.

Im sogenannten BUWOG-Prozess ging es um Provisionen von 9,6 Mio. Euro beim Verkauf der Bundeswohnbaugesellschaften (BUWOG und andere) sowie von 200.000 Euro bei der Einmietung der Linzer Finanzdienststellen in den Terminal Tower in Linz. Diese Gelder sollen unter anderem bei Grasser gelandet sein, was dieser vehement bestreitet, was er auch nach der Urteilsverkündung im Straflandesgericht zum Ausdruck brachte: "Sie sehen mich traurig und schockiert. Dieses Urteil sprengt alles, was ich mir vorstellen konnte."