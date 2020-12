Karl-Heinz Grasser: "Nur noch die Familie bleibt mir “

Sie haben mehr als 2,5 Millionen Euro an Prozesskosten. Abgesehen davon, dass Ihre Ehefrau außergewöhnlich wohlhabend ist: Wie finanziert man das?

Ich musste alles, was ich hatte, verkaufen. Die Wohnung in Wien, die Seeliegenschaft am Wörthersee. Ich musste alles, was ich mir aufgebaut hatte, liquidieren, um diese Kosten für Anwälte, Gutachten, Steuerberater und auch meine Lebensführung bezahlen zu können.