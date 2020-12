"Wollte alle für dumm verkaufen": Pressestimmen zum Grasser-Urteil

Neue Zürcher Zeitung

"Einige österreichische Journalisten konnten ein Lachen nicht unterdrücken, als eine Richterin Karl-Heinz Grasser am Wiener Landesgericht wegen Untreue und Geschenkannahme zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilte. Der ehemalige Finanzminister ist bei vielen Österreichern unbeliebt: Als großspurig, eitel und besserwisserisch nahmen sie den Politiker wahr, der zwischen 2000 und 2007 der Regierung von Wolfgang Schüssel angehörte. Viele Kritiker vergessen allerdings manchmal, wie sehr der einst so forsche Minister ein Produkt von Österreichs politischer Kultur ist. Grasser war ein Meister der "Freunderlwirtschaft" und sein Gebaren in Geldfragen wiederholt zumindest zweifelhaft. Diese Kultur lebt in Österreich in mancher Hinsicht fort - wenn auch nicht mehr in so extremer Form wie zu der Zeit, als Grasser Finanzminister war. ....

Ironie der Geschichte ist nun, dass ausgerechnet Grasser, der die Buwog ja privatisieren wollte, möglicherweise eine lange Gefängnisstrafe absitzen muss. Aber auch ihm ist es nicht in erster Linie darum gegangen, die beiden Sphären Wirtschaft und Politik zu trennen. Als Finanzminister war er nämlich auch ein Blender. Seine Beteiligungsverkäufe dienten in erster Linie dem Ziel, auf einfache Weise ein ausgeglichenes Staatsbudget zu erreichen. Und beim Buwog-Deal kamen Investoren zum Zug, die als "Österreich-Konsortium" bezeichnet wurden. Manches bleibt in Österreich also stets beim Alten. Davon kann sich das Land nur lösen, wenn es Politik und Wirtschaft stärker trennt. Und gerade eine stärkere Internationalisierung der Führungsmannschaften bei Firmen würde auch helfen, die Verfilzung zu lockern."