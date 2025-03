Verfahren gegen Grasser: Warum hat das so lange gedauert?

Über diese beiden Instanzen gehen etwa Streitigkeiten über Sicherstellungen. Bei bestimmten Berufsgruppen (Anwälten, Steuerberatern oder auch Journalisten) können Daten versiegelt werden, ein Richter muss sie dann in einem Sichtungsverfahren einzeln prüfen und freigeben. Ein Beispiel: In der Inseraten-Causa hat die WKStA drei Jahre auf Daten eines beschuldigten Medienhauses warten müssen.

Als „Bremsfaktor“ hat die WKStA kürzlich in einem Mediengespräch den internationalen Rechtsverkehr genannt. In der Buwog-Causa hat es beispielsweise zwei Jahre gedauert, bis Kontoauszüge aus der Schweiz geliefert wurden. Die inländischen Behörden haben keine Handhabe, sie können nur warten und hoffen, das die ausländischen kooperieren.

Ist es besser, große Verfahren zu "splitten"?

Immer wieder taucht bei Mega-Verfahren die Frage auf, ob sie denn nicht aufgesplittet und einzeln abgearbeitet werden könnten, um schneller zu Ergebnissen zu kommen. In der Signa-Causa plant die WKStA angeblich, einen ersten Teil anzuklagen, solange René Benko noch in U-Haft ist. In involvierten Kreisen begrüßt man das: Der Signa-Gründer könnte – sehr vereinfacht gesagt – da schon eine so hohe Haftstrafe ausfassen, dass andere Stränge schneller abgehandelt werden könnten. Bei der Buwog-Causa wäre das nicht möglich gewesen, weil es da um einen durchgängigen Tatplan ging, heißt es weiter.

Nächste Station: Anklage. Oder doch nicht? In „clamorosen“ Causen muss die Staatsanwaltschaft ihr Vorhaben von der Oberstaatsanwaltschaft, der Fachabteilung im Justizministerium, dem Weisungsrat und der Justizministerin absegnen lassen. In der Falschaussage-Causa gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz nahm das acht Monate in Anspruch. Keine Seltenheit.

Ob es bei der geplanten Bundesstaatsanwaltschaft als neuer Weisungsspitze schneller geht, bleibt abzuwarten.