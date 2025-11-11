Groß war der Aufschrei, als am 26. September zehn Burschen vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines damals zwölfjährigen Mädchens in Wien freigesprochen wurden. Sogar das Justizministerium hat sich im "Fall Anna" eingeschaltet und angeordnet, dass die Anklagebehörde eine Beschwerde dagegen anmelden muss.

Bei der "Anmeldung" bleibt es aber. Die Staatsanwaltschaft Wien wird kein Rechtsmittel einlegen, bestätigt eine Sprecherin am Dienstag auf KURIER-Anfrage. Man habe das Straflandesgericht am Montag darüber informiert. Die Freisprüche werden damit rechtskräftig.