Fall Anna: Staatsanwaltschaft legt keine Beschwerde gegen Freisprüche ein

Im Urteil seien keine Nichtigkeitsgründe erkennbar, erklärt eine Sprecherin. Das Justizministerium hat das Vorgehen genehmigt. Die Freisprüche für die zehn Angeklagten sind damit rechtskräftig.
Von Raffaela Lindorfer
11.11.25, 12:05
Groß war der Aufschrei, als am 26. September zehn Burschen vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines damals zwölfjährigen Mädchens in Wien freigesprochen wurden. Sogar das Justizministerium hat sich im "Fall Anna" eingeschaltet und angeordnet, dass die Anklagebehörde eine Beschwerde dagegen anmelden muss

Bei der "Anmeldung" bleibt es aber. Die Staatsanwaltschaft Wien wird kein Rechtsmittel einlegen, bestätigt eine Sprecherin am Dienstag auf KURIER-Anfrage. Man habe das Straflandesgericht am Montag darüber informiert. Die Freisprüche werden damit rechtskräftig. 

Aufsehenerregendes Urteil: Widersprüche im Fall Anna, Freispruch für alle 10 Angeklagten

"Urteil ist in sich schlüssig"

Der Grund: Das schriftliche Urteil des Straflandesgerichts wurde vor eineinhalb Wochen vorgelegt und von der Staatsanwaltschaft überprüft. Darin seien "keine Nichtigkeitsgründe erkennbar", das Urteil sei "in sich schlüssig", wird erklärt. 

Dass die Behörde von einer Nichtigkeitsbeschwerde absieht, sei vergangene Woche von der Oberstaatsanwaltschaft und auch vom Justizministerium als oberstem Weisungsorgan abgesegnet worden. 

Am Donnerstag läuft die Rechtsmittelfrist aus. Weil die Staatsanwaltschaft das Gericht aber schon informiert hat, dass kein Rechtsmittel eingelegt wird, ist die Frist hinfällig. 

