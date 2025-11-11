Fall Anna: Staatsanwaltschaft legt keine Beschwerde gegen Freisprüche ein
Groß war der Aufschrei, als am 26. September zehn Burschen vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines damals zwölfjährigen Mädchens in Wien freigesprochen wurden. Sogar das Justizministerium hat sich im "Fall Anna" eingeschaltet und angeordnet, dass die Anklagebehörde eine Beschwerde dagegen anmelden muss.
Bei der "Anmeldung" bleibt es aber. Die Staatsanwaltschaft Wien wird kein Rechtsmittel einlegen, bestätigt eine Sprecherin am Dienstag auf KURIER-Anfrage. Man habe das Straflandesgericht am Montag darüber informiert. Die Freisprüche werden damit rechtskräftig.
"Urteil ist in sich schlüssig"
Der Grund: Das schriftliche Urteil des Straflandesgerichts wurde vor eineinhalb Wochen vorgelegt und von der Staatsanwaltschaft überprüft. Darin seien "keine Nichtigkeitsgründe erkennbar", das Urteil sei "in sich schlüssig", wird erklärt.
Dass die Behörde von einer Nichtigkeitsbeschwerde absieht, sei vergangene Woche von der Oberstaatsanwaltschaft und auch vom Justizministerium als oberstem Weisungsorgan abgesegnet worden.
Am Donnerstag läuft die Rechtsmittelfrist aus. Weil die Staatsanwaltschaft das Gericht aber schon informiert hat, dass kein Rechtsmittel eingelegt wird, ist die Frist hinfällig.
