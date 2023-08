WKStA bestätigt Anklage gegen Kurz, Bonelli und Glatz-Kremsner

Prozess gegen Kurz beginnt am 18. Oktober

Der 108-seitige Strafantrag wurde laut WKStA von einem Richter geprüft und bereits am 11. August eingebracht. Der gesamte Akt soll aus mehreren Kisten bestehen, heißt es vom Landesgericht. Prozessbeginn ist der 18. Oktober, weitere Gerichtstermine sind der 20. sowie der 23. Oktober - dann soll das Urteil fallen.

In ihrem Strafantrag spricht sich die Strafverfolgungsbehörde übrigens explizit gegen ein diversionelles Vorgehen (außergerichtliche Einigung) aus, das beim Delikt der Falschaussage grundsätzlich möglich wäre. Im gegenständlichen Fall komme eine Diversion, mit der Kurz & Co einer Verurteilung - allenfalls gegen Auferlegung einer Geldbuße - einer Verurteilung entgehen würden, "mangels Verantwortungsübernahme und zusätzlich auch aus generalpräventiven Gesichtspunkten nicht in Betracht", meint die WKStA.

Zuständiger Richter ist Michael Radasztics, das wurde dem KURIER vom Landesgericht bestätigt. Er dürfte als Einzelrichter die Stichhaltigkeit der Anklage der WKStA gegen Kurz &Co zu beurteilen haben. Radasztics, vormals Staatsanwalt, war sieben jahrelang alleine für das Eurofighter-Verfahren zuständig. 2019 wurde ihm der Akt entzogen und an die WKStA übergeben. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen ihn eingeleitet, unter anderem wegen angeblicher Informationsweitergabe an den ehemaligen Abgeordneten Peter Pilz.

