Trump-Urteil: Diese (Ex-)Staats- und Regierungschefs wurden rechtlich verurteilt

2. Nicolas Sarkozy

Frankreichs fr√ľherer Pr√§sident Nicolas Sarkozy hat ebenfalls zahlreiche Justizaff√§ren am Hals. Im M√§rz 2021 wurde er wegen Bestechung und illegaler Einflussnahme auf die Justiz zu drei Jahren Haft verurteilt worden, davon zwei auf Bew√§hrung (mehr dazu hier). Das Gericht hatte es als erwiesen angesehen, dass Sarkozy einen damaligen Richter am Obersten Gerichtshof mit der Aussicht auf einen Posten in Monaco bestechen wollte, um an vertrauliche Information zu gelangen.

Es war das erste Mal, dass ein ehemaliger franz√∂sischer Pr√§sident zu einer Haftstrafe ohne Bew√§hrung verurteilt wurde. Ex-Pr√§sident Jacques Chirac war wegen einer Scheinarbeitsaff√§re in seiner Zeit als Pariser B√ľrgermeister 2011 zu zwei Jahren Haft auf Bew√§hrung verurteilt worden. Sarkozy ging in Berufung.