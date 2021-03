Nicolas Sarkozy hat viel Glamour und noch mehr Prozesse

Als Sohn eines ungarischen Vaters und einer französisch-griechischen Mutter wuchs Sarkozy unter anderem im Pariser Vorort Neuilly auf, einer der reichsten Gemeinden Frankreichs. In der Schule und an der Universität war er eher mittelmäßig, blieb sogar einmal sitzen. Doch sein politisches Talent erkannten sowohl sein eigenes konservatives Lager als auch Widersacher von links schon früh an. So galt der ausgebildete Anwalt stets als herausragender Redner und Macher mit Charisma.

Sarkozy war mit 28 einer der jüngsten Bürgermeister Frankreichs (in Neuilly), später Innen-, Finanzminister und Chef der konservativen Partei UMP. 2007 wählt ihn Frankreich schließlich zu seinem Präsidenten.

Der Kandidat, der einen „ruhigen Umbruch“ versprochen hatte, verwandelte sich schnell in einen „Hyper-Präsidenten“, besetzte alle möglichen Themen wie liberale Wirtschaftsreformen, Einwanderung oder auch Umweltschutz. Immer wieder sorgte „Sarko“ für Aufruhr, etwa mit Sprüchen wie „Verzieh Dich, Du Depp“, als ihm 2008 jemand während der Landwirtschaftsmesse in Paris nicht die Hand schütteln wollte. Als Innenminister hatte er bei einem Besuch in einem von Kriminalität geplagten Vorort gesagt, er würde „die Häuserblöcke mit dem Kärcher reinigen“ und die Gegend vom „Abschaum“ befreien. Die Jugendlichen nannte er politisch unkorrekt „Racaille“ (Gesindel).