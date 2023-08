Causa Kurz: Falsche Aussage und Vorsatz notwendig für Verurteilung

"Vor dem U-Ausschuss muss man die Wahrheit sagen"

Viel schwieriger nachzuweisen sei, ob es sich um eine Falschaussage handelt, wenn sich jemand auf fehlende Erinnerung stützt. Wahrnehmungs- oder Erinnerungsfehler würden nämlich nicht für eine Verurteilung sorgen, außer es kann festgestellt werden, dass die Person zum Zeitpunkt der Aussage Erinnerung an die abgefragten Vorgänge gehabt und somit gelogen hätte. So sei etwa der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel bei seinem bekannten Auftritt im Untersuchungsausschuss "wohl besser beraten" gewesen, sagte Birklbauer.

Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss herrscht, wie vor Gericht, Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Wahrheitspflicht. Das könne für Politiker durchaus eine schwierige Umstellung darstellen, betonte Birklbauer. "Der U-Ausschuss findet im selben Gebäude und vor denselben Leuten wie Nationalratssitzungen statt. Aber während man am Rednerpult lügen kann, dass sich die Balken biegen, muss man vor dem U-Ausschuss die Wahrheit sagen."

Die Möglichkeit einer Diversion, also einer außergerichtlichen Einigung durch z. B. Zahlung eines Geldbetrages, besteht grundsätzlich bis zum Schluss des Beweisverfahrens. Diese würde vom Gericht vorgeschlagen werden, allerdings nur bei Verantwortungsübernahme durch den Angeklagten. "Wenn er (Kurz, Anm.) sagt: 'Ich bin im Nachhinein draufgekommen, nicht die Wahrheit gesagt zu haben, ich stand unter Stress und ich bereue einen Fehler gemacht zu haben' gibt es diese Möglichkeit", sagte Birklbauer. Die Diversion - so vom Gericht vorgeschlagen - müsse aber natürlich von Kurz angenommen werden, wogegen die Staatsanwaltschaft wieder vorgehen könnte. "Wenn er sagt, er will einen Freispruch, würde er darauf verzichten."