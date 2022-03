2019 hat Ex-Kanzler Sebastian Kurz mehr Geld fürs Heer abgelehnt mit dem Hinweis, es werde keinen Panzerangriff im Weinviertel geben. Die Lage hat sich geändert. Müssen wir aufrüsten?

Wir müssen jetzt die richtigen Schlüsse aus dem Krieg ziehen. Selbstverständlich muss sich Europas Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur ändern – das betrifft auch die Verteidigungsbudgets.

Deutschland will das Verteidigungsbudget auf 100 Milliarden Euro aufrüsten. Umgelegt auf Österreich wären das 10 Milliarden Euro. Aktuell beläuft es sich auf 2,7 Milliarden Euro. Wie viel braucht es?

Der Vergleich ist schwierig. Die NATO-Länder haben eine Hürde von zwei Prozent des BIP. Aber es ist ganz klar, dass wir investieren müssen. Wir müssen den Investitionsrückstau der vergangenen Jahrzehnte aufholen. Man hat geglaubt, die soziale Sicherheit ist die wichtigste Frage und hat die militärische Sicherheit hintangehalten. Seit meinem Amtsantritt haben wir das Budget dreimal erhöht. Dieser Angriffskrieg wird dazu führen, dass die Ausgaben für die Verteidigung steigen.

Sie haben vor Kurzem gesagt, dass Sie in Infrastruktur investieren wollen. Was genau brauchen wir?

Bis 2025 werden wir 100 Kasernen energieautark machen. Wir müssen in die Schutzausrüstung, in die Bewaffnung, in die Mobilität, speziell auch in die Miliz investieren. In Panzer wurde in Wahrheit seit den 90er-Jahren nicht investiert. Daher haben wir schon begonnen, in schweres Gerät zu investieren. Das müssen wir auch weiter tun. Und wir brauchen die Manpower, um die Geräte dann bedienen zu können.