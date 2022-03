Bundesheer-Strategieexperte: „Ein Vorgeschmack, was noch kommt“

Im nicht geglückten „Enthauptungsschlag“ und dem Widerstand der Ukrainer sieht Reisner auch den Grund für die massiven Angriffe, die Charkiw zuletzt erlebte. Der Einschlag einer Rakete mitten in der Millionenstadt, der im Internet viral ging, sei als Signal an die Bevölkerung zu verstehen: „Seht her, das passiert, wenn ihr nicht aufgebt. Das ist ein Vorgeschmack, was noch kommt.“

Es sei nun der vermehrte Einsatz verheerender Flächenwaffen zu befürchten, die seit 1945 nicht mehr auf europäischem Boden eingesetzt worden seien. Ein Atomkrieg sei dennoch nicht zu erwarten. Alle Kriegsparteien, auch Putin, wüssten, dass bei einem Einsatz von Atomwaffen „beide Seiten vernichtet werden. Darum kann er auch kein Interesse daran haben, das durchzuführen.“