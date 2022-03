Putins Krieg darf es in Russland nicht geben

Das liegt daran, dass sich Russen und Ukrainer nahe fühlen. „Der Krieg wird als Befreiung eines freundlichen, verwandten Volks verkauft“, analysiert Putin-Kennerin Tatjana Stanowaja. „Das ist nicht nur Propaganda, sondern Denkweise von Millionen.“ Dazu kommt aber auch, dass auch die Ukraine im Krieg der Informationen aufgeholt hat. Weil in den russischen Medien keine Rede von gefangenen und toten russischen Soldaten ist, hat die Regierung in Kiew kurzerhand eine Website und einen Telegram-Channel mit den Daten und Videos der Opfer und Kriegsgefangenen aufgesetzt. Damit will die Ukraine die Russen auf ihre Seite ziehen: Eltern von Soldaten wissen im Regelfall nämlich nicht einmal, dass ihre Kinder in Ukraine kämpfen – geschweige denn, dass sie in Gefangenschaft oder gefallen sind.

Tote Soldaten

Das kann – wenn der Krieg sich in die Länge zieht und die Opferzahlen auf beiden Seiten steigen – zu einem Problem für Putin werden, sagen Beobachter. Denn tote Soldaten und weinende Mütter sind das, was in Russland wirklich nicht gern gesehen wird, deshalb hat man Kriegsopfer seit jeher gern verschwiegen und Hinterbliebene mit Geld zum Schweigen gebracht. Vereine von Soldatenmüttern genießen hohes Ansehen, finden auch in staatlichen Medien Gehör.

Dazu kommt, dass sich trotz massiven Drucks von oben mehr und mehr Menschen gegen den Krieg aussprechen – nicht nur auf der Straße, wo es schon mehr als 6.000 Verhaftungen gab. Zuletzt unterzeichneten mehr als 1.000 angehende Diplomaten der MGIMO, der elitärsten Kaderschmiede unter Schirmherrschaft des Außenministeriums, einen Anti-Kriegsappell an Putin, einen ähnlichen Aufruf gibt es von mehr als 1.000 einflussreichen Wissenschaftern.

Auch Iwan Urgant, einer der beliebtesten russischen Comedians und Moderatoren, schrieb auf Instagram „Nein zum Krieg.“ Seine Sendung im Ersten Kanal läuft seither nicht mehr – das habe aber, heißt es beim Sender, freilich nichts mit seinem Posting zu tun.