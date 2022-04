Wie die ÖVP-Parteiakademie die Ära Kurz aufarbeitet

Seit 1977 bringt die Politische Akademie der ÖVP ihr „Jahrbuch für Politik“ heraus: eine thematisch wie auch von den Autoren her breit angelegte Reflexion des jeweils letzten Jahres.

Kommende Woche wird der Band für 2021 präsentiert – ein Ausnahmejahr, insbesondere in innenpolitischer Hinsicht, „ein noch wesentlich dramatischeres“ als das erste Pandemiejahr 2020, wie die Herausgeber gleich eingangs festhalten. Und so steht dieses Jahrbuch, wie es im Vorwort heißt, „ganz im Zeichen der Pandemie und des ‚Abschusses‘ des Bundeskanzlers“, also von Sebastian Kurz.