869-Seiten U-Ausschuss: Der Abschlussbericht und die Folgen

1. Schmid: Der Selbstbesteller

Er war wohl der mächtigste Mann im Finanzministerium – und stolperte über die eigenen Kurznachrichten: Thomas Schmid, erst Generalsekretär und dann Chef der Staatsholding ÖBAG, hat viele Ermittlungen ausgelöst. Schmid wollte alleiniger Chef der ÖBAG werden – und wurde es. Wie das passiert ist, das versuchte der U-Ausschuss zu klären.

Knapp gesagt hat sich Schmid den Job selbst organisiert, indem er die Ausschreibung so hinzimmern ließ, dass „seine Bewerbung begünstigt und andere Bewerber weitestgehend ausgeschlossen“ bleiben.



Der Kanzler wusste über Details eher nicht bescheid. Er war aber früh sicher, dass Schmid den Job bekommt. Als Beleg gelten die erwähnten Chats.

Schon viele Woche bevor Schmid am 27. März 2019 ÖBAG-Chef wurde, erkundigte sich das Kanzleramt, wer ihm im Kabinett nachfolgt – der Abgang war also längst fixiert. Am 13. März, also 14 Tage vor der offiziellen Entscheidung, schrieb Schmid an den Kanzler, er solle ihn nicht „zu einem Vorstand ohne Mandate“ machen. Kurz antwortete so: „Kriegst eh alles was du willst“. Schmid quittierte das mit der Antwort: „Ich bin so glücklich… Ich liebe meinen Kanzler.“

Ermittlungsstand: Zwei Ermittlungen werden gegen Thomas Schmid geführt. Ein drittes Verfahren wurde kürzlich eingestellt