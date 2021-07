U-Ausschuss-Bericht: Opposition sieht sich bestätigt - aber auch ÖVP

SPÖ, NEOS und ÖVP sehen sich durch den Abschlussbericht von Ibiza-U-Ausschuss Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl bestätigt. Analog zum U-Ausschuss fallen die Reaktionen gegensätzlich aus. So sahen SPÖ und NEOS am Freitag ihre Vorwürfe in dem Dokument bestätigt. Die ÖVP wiederum liest aus dem Bericht, dass die Vorwürfe nicht gerechtfertigt seien.

Für SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer belastet der Bericht sowohl die ehemaligen freiheitlichen Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus als auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen Partei, die ÖVP, schwer. So stehe laut Krainer im Bereich der Privatkliniken klar ein Gesetz als Gegenleistung für eine Parteispende im Raum. Auch in der Frage der Finanzmarktaufsicht (FMA) zeige sich der Verfahrensrichter "alarmiert", sagt Krainer. Andere Teile des "Sobotka-Berichts" seien hingegen nicht nachvollziehbar.

Auch NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper sieht sich durch den Bericht in ihrer Kritik an der Kanzlerpartei zum Teil bestätigt, vor allem im Glücksspielbereich. "Wie die ÖVP all das als fatal für den U-Ausschuss und als Entlastung für die ÖVP lesen kann, ist mir ein Rätsel", meinte sie in einer Aussendung. Dass Hanger abermals den Untersuchungsausschuss diskreditiere, zeige einmal mehr, "dass die Volkspartei unter Sebastian Kurz jedes Gefühl für Anstand und saubere Politik verloren hat".