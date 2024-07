Vizekanzler Kogler: "Da muss man radikale Gedanken fassen"

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler führt die Grünen auch am 29. September als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl. Dienstagabend war er als erster Kandidat bei den Sommergesprächen des Privatsenders Puls24 und Moderator Meinrad Knapp zu Gast. Das Interview startet mit Small Talk und einem rund zehnminütigen Spaziergang in St. Marx.

Danach gefragt, was das absurdeste Gerüchte sei, das er jemals gehört hätte, meint Kogler etwa: "Mir fällt weder was Gescheites, noch was Blödes ein." Er sei ohnehin einer der Schlechtesten, was Gerüchte anbelange. Eine Eigenschaft, die Kogler und den Grünen in der Causa um EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling zumindest nicht zum Vorteil gereicht haben dürfte.

Verfassungsdienst "keine göttliche, letzte Distanz"

Danach wird es politischer. Die rechtlich umstrittene Zustimmung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zum EU-Renaturierungsgesetz verteidigt Kogler wiederholt: "Der Zweck ist ein super guter und die Mittel sind gut gewählt." Der Verfassungsdienst, der Gewesslers Rechtsansicht deutlich widersprochen hat, sei "auch nicht die göttliche, letzte Instanz", so Kogler.