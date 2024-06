Werner Kogler über Koalitionsklima: "Es war schon vorher nicht einfach"

Werner Kogler (Grüne) stand in der ZIB 2 rund um die angespannte Situation in der Koalition Rede und Antwort. Nach dem Alleingang von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler im EU-Renaturierungsgesetz und der darauf folgenden Anzeige der ÖVP herrscht politische Eiszeit. Die Situation pralle jedoch an Kogler ab, "weil es um Naturschutz geht - und zwar für ganz Europa. Das ist eine essenzielle Lebensfrage, das wird gerne übersehen".