Lena Schilling: "Ich habe Verantwortung übernommen"

Die neue EU-Abgeordnete der Grünen, Lena Schilling, will die gegen sie in der Vergangenheit erhobenen Vorwürfe hinter sich lassen und sich auf ihre Arbeit im Europaparlament konzentrieren. "Ich habe die nächsten fünf Jahre Zeit zu beweisen, wofür ich angetreten bin", verwies sie am Mittwoch in einer Pressekonferenz auf ihre Themen wie den Klimaschutz - "und daran kann man mich gerne jederzeit messen, an meinen politischen Taten".