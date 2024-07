Grüne Lena Schilling hat sich bei Martin Thür entschuldigt

Die Grüne Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl, Lena Schilling, hat sich bei ORF-Journalist Martin Thür entschuldigt. Schilling hat in einem, am 5. Juli unterzeichneten notariellen Protokoll bestätigt, sie sei mit Thür weder persönlich noch digital bekannt, habe gegenüber anderen Personen aber den Eindruck erweckt, mit dem Journalisten ein Verhältnis gehabt zu haben. Schilling bedauert dies und erklärt in dem Dokument, sie werde dies "künftig unterlassen".