Causa Lena Schilling: Wahrheit gegen Wahrheit

Wie so oft wird auch Lena Schilling als eine, die über unterschiedliche Gewalt geredet hat, Zielperson für die verbale Gewalt der gegenwärtigen Empörungsgesellschaft – ein klassisches „Parallelgeschehen“: Verhaltenskritik ist meist ein Bumerang. Schuldumkehren heißt das in der Fachsprache.

Da wird zwar politischerseits propagiert, „hinzuschauen“ und aktiv zu werden, um Gewalt nicht zu tolerieren – aber wenn es eine:n selbst betrifft, folgen Racheaktionen, Verleumdungsklagen, soziale Isolierung wenn nicht gar Vernichtung. (Ich habe so etwas selbst vielfach erlebt und einiges davon in meiner Autobiografie „Niemandsweib“ geschildert. Ich habe aber auch etliche Journalist:innen beraten, die sich in der Zwickmühle zwischen den Berichtswünschen ihrer Vorgesetzten und den Klagsdrohungen derjenigen befanden, welche Veröffentlichungen verhindern wollten – und letztlich meist erfolgreich waren.