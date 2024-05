Schilling und die Bohrn Menas: Protokoll einer Eskalation

Am 8. Mai veröffentlicht der Standard eine Recherche über Schilling. Die falschen Gerüchte über die Bohrn Menas, die im Artikel noch nicht namentlich genannt werden, sind ein Hauptstrang. Der Name "Bohrn Mena" fällt daraufhin bei einer Pressekonferenz der Grünen und auf Social Media, weshalb sich das Paar öffentlich outet.

"Meine Frau hat im Februar zum ersten Mal diese unfassbaren Gerüchte gehört. Im März habe ich Lena schriftlich damit konfrontiert und sie hat sofort eingestanden, es erzählt zu haben", sagt Sebastian Bohrn Mena zum KURIER. Er habe Schilling gebeten, die Vorwürfe nicht zu glauben und nicht weiter zu verbreiten. Als ihn immer mehr Personen mit den Gerüchten konfrontiert hätten, habe Bohrn Mena "Kontrollverlust" gespürt. Er habe nicht mehr gewusst, wie vielen Menschen Schilling was erzählt habe.

Am 3. und 4. April kontaktiert er Personen aus dem Umfeld der Grünen, darunter laut eigener Aussage auch Vizekanzler Werner Kogler via SMS. "Ich habe eine Reihe von Abgeordneten angeschrieben, die ich kenne, denen ich vertraue und von denen ich annehmen musste, dass sie die Unwahrheiten von Lena Schilling gehört haben." Dass Bohrn Mena dabei die Vorwürfe auch selbst verbreitet haben könnte, will er nicht ausschließen.

Zudem schickt er Schilling am 4. April den Entwurf einer Eidesstattlichen Erklärung. Nachricht: "Wenn du das jetzt nicht unterschreibst, bekommst du morgen Post von unserem Anwalt und in weiterer Folge sehen wir uns vor Gericht." Nach der Veröffentlichung des Standard-Artikels wird Bohrn Mena auf X schreiben, sich "vom Gegenüber in eine rechtliche Auseinandersetzung gedrängt" zu fühlen. Wie passt das zu seiner Nachricht an Schilling?