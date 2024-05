Kogler zur Causa Schilling: "Das darf uns nicht kalt lassen"

KURIER: Herr Vizekanzler, im Rückblick auf die Woche: Was hat Sie am meisten geärgert?

Es war eine intensive Woche für den Parteichef der Grünen, Werner Kogler : Seine Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl, Lena Schilling, geriet in die Kritik. Und während das offizielle Österreich des Kriegsendes und der Gräuel des NS-Terrors gedachte, formierten sich an der Wiener Uni Proteste nach dem US-amerikanischen Vorbild.

© kurier / Wolfgang Wolak

Der Vorwurf war bzw. ist, dass es Lena Schilling, Spitzenkandidatin der Grünen für die EU-Wahl, mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt. Was liegt denn überhaupt vor? Erwähnt wird oft ein gerichtlich protokollierter Vergleich, dessen Inhalt teilweise falsch wiedergegeben wird, wie auch die Medienanwältin Maria Windhager festgehalten hat. Sonst gibt es viel Hörensagen. Da werden Geschichten verbreitet nach dem Prinzip: Der X hat vom Y was gehört, was der wiederum vom Z gehört haben soll – und der A und der B wissen auch etwas dazu. Wir sprechen hier von Gerüchten, die sich in der vierten und fünften Kaskade verlieren und einfach abreißen. Wo wir genau hinschauen sollten, ist folgendes: Immer dann, wenn kompetente, junge Frauen den Schritt in die Politik wagen, wird auf sie plötzlich mit besonderer Energie hingehauen. Das darf uns nicht kalt lassen.

Was kann man dagegen tun? In der Sache: Ein Anfang wäre, dass die, die irgendwelche Vorwürfe erheben, diese zunächst einmal offen auf den Tisch legen. Mehr ist zu anonym erhobenen Behauptungen gar nicht zu sagen. Zurück zum Wesentlichen: Lena Schilling ist die richtige Kandidatin für diese Wahl. Gerade in einem Jahr, wo es besonders wichtig ist, sich für Klima- und Umweltschutz und gegen rechtsextreme Hetze einzusetzen. Sie ist eine glaubwürdige Kämpferin und kompetente Politikerin. Dass diese starke Mischung nicht allen politischen Mitbewerbern gefällt, ist klar. Aber genau deshalb kandidiert sie bei den Grünen.

Rechtsextreme Hetze ist das eine, von links kommender Antisemitismus das andere. Wie sehen Sie eigentlich die Uni-Proteste, die jetzt auch Wien erreicht haben? Es ist ein absolutes No-Go, den Terror der Hamas vom 7. Oktober in welcher Form auch immer zu relativieren. Wer es nicht einfach nur verurteilt und verabscheut, wenn mehr als 1.000 Menschen ermordet, vergewaltigt, verstümmelt, gefoltert und verschleppt werden, dem fehlt es an Herz und Hirn. Israel hat jedes Recht auf Selbstverteidigung. Aber umgekehrt gilt auch, dass sich die israelische Regierung an das humanitäre Völkerrecht zu halten hat. Auch palästinensische Zivilisten, Mütter und Kinder benötigen Schutz. Und eines sei gesagt: Es ist völlig legitim, die Politik der israelischen Regierungsparteien zu kritisieren. Aber es ist insbesondere vor dem Hintergrund der österreichischen Geschichte völlig inakzeptabel, Angriffe auf Israel zu rechtfertigen oder gar Israel das Existenzrecht abzusprechen. Egal ob das von links, rechts oder wo auch immer herkommt. Man muss das so klar sagen: Wer in Österreich Massaker an jüdischen Zivilisten feiert, missbraucht das Gastrecht und hat die Anwartschaft auf eine österreichische Staatsbürgerschaft verwirkt. Fehlen Verschärfungen im Strafrecht? Das Symbole-Gesetz haben wir bereits verschärft, Hamas-Symbole sind dadurch verboten. Und wenn jemand bei Demonstrationen antisemitische Parolen drischt, Israel vernichten will und Juden den Tod wünscht, ist das vom Tatbestand der Verhetzung umfasst. Wir müssen einfach wachsam sein.