Eskalation in Causa Schilling: Ehepaar Bohrn Mena brachte Klage ein

Die Causa um die grüne EU-Kandidatin Lena Schilling eskaliert weiter. Das Ehepaar Bohrn Mena hat nun eine Zivilklage gegen die 23-Jährige eingebracht hat, berichtet Ö1. Demnach soll sie in der Tageszeitung Der Standard, der zuerst über die Causa berichtet hat, ihre Behauptungen über das Ehepaar widerrufen.

Wie berichtet, wird Schilling vorgeworfen, verbreitet zu haben, Veronika Bohrn Mena sei Opfer häuslicher Gewalt durch ihren Ehemann Sebastian Bohrn Mena geworden . Daraufhin hatte das Ehepaar eine Unterlassungserklärung bewirkt, in der sich Schilling verpflichtet, diese Behauptungen nicht mehr aufzustellen.

Die erste Tagsatzung findet am 21. Juni statt, also erst nach der EU-Wahl. Die Bohrn Menas wären auch zu einem Vergleich etwa in Form einer Entschuldigung bereit, wie Ö1 berichtet.