Lena Schilling gibt zu: Gerüchte "ohne Nachzudenken weitererzählt"

Die Grünen-Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl ging am Freitag noch einmal selbst an die Öffentlichkeit: "Ja, ich habe in meinem Leben schon mal Gerüchte über Affären gehört und sie dann ohne groß nachzudenken weitererzählt."