Schilling erklärt, "die letzten Tage waren turbulent", Kogler entschuldigt sich für "Gefurze"

Am Freitag präsentieren die Grünen ihre zweite Plakatwelle, und Lena Schilling muss wieder an vorderste Front.

Sonne, Sand unter den Füßen, Entspannung: Das ist das Image, für das die Wiener Strandbar Hermann steht. Und in "normalen" Zeiten wäre es ein guter Platz gewesen, um sympathisch wahlzuwerben. Doch es sind alles andere als gewöhnliche Zeiten und es ist kein normaler Wahlkampf. Jedenfalls nicht für die Grünen.

Nach Slogans wie "Herz statt Hetze" oder "Klima braucht Herz" wollen die Grünen nun mit neuen Plakaten bei Wählern, Sympathisanten und Unentschlossenen punkten. Kurz nach 11 Uhr treten Lena Schilling, Grünen-Chef Werner Kogler und Generalsekretärin Olga Voglauer vor die Presse. "Die letzten 10 Tage waren gelinde gesagt turbulent", beginnt Lena Schilling die Pressekonferenz.

Diskutiert werde der Vergleich, der Rücktritt von Clemens Stammler von seinem Nationalratsmandat. "Man hätte es gut damit sein lassen können", so Schilling. Auch ihr Vorwurf, Klubchefin Sigrid Maurer habe sich ihr genähert, sei nicht richtig. Auch, dass sie einen Journalisten in Misskredit bringen wolle, stimme nicht. Sie wolle die Gelegenheit nutzen, diese Vorwürfe nochmals in einen Kontext zu setzen.

"Ich wollte mein Privatleben schützen"

"Ich wollte mein Privatleben schützen", sagt Lena Schilling. Sie habe vielleicht zu sehr gemauert, räumt sie ein. Daraus wolle sie lernen.

Keine 10 Minuten später erklärt Schilling ihre Plakate und ihre Inhalt. Sie wolle "saubere Energie statt Blut-Gas", es gehe um eine "Frage von Freiheit und Leistbarkeit" im Bereich des Öffentlichen Verkehrs. Europa brauche starke grüne Stimmen. Schilling erklärt "diese Wahl ist eine Klima-Wahl".

Dann greift Schilling die FPÖ an - EU-Spitzenkandidaten Harald Vilimsky und FPÖ-Chef Herbert Kickl. Sie würden die EU zerstören. Schilling kämpfe für ein Europa, in dem "Hass und rechte Hetze" keinen Platz haben.

"Die Pferde sind mit mir durchgegangen"

Grünen-Chef Werner Kogler nutzt hernach die Gelegenheit, um sich zu entschuldigen für seine Replik bei der Pressekonferenz am Tag nach Publikwerden der Vorhalte und Vorwürfe gegen Schilling. Kogler bezeichnet diese vergangene Woche als "Gemurkse" und "Gefurze". Ohne die Worte erneut in den Mund zu nehmen, sagt der Vizekanzler, es sei "nicht schlau und unintelligent" gewesen. Und: "Die Pferde sind mit mir durchgegangen".