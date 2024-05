Causa Lena Schilling: Grüne berufen eilig Pressekonferenz ein

Kaum ein Tag vergeht, an dem keine neuen Details und Infos in der Causa Schilling ans Tageslicht kommen. Am Dienstag publizierte der Standard anonyme Vorwürfe, dass die grüne EU-Spitzenkandidatin in Gesprächen und einem Chat überlegt haben soll, nach der Wahl zur Linksfraktion im EU-Parlament zu wechseln (Der KURIER berichtete).