Bericht: Schilling "hasste" die Grünen und wollte zu den Linken

Lena Schilling, Spitzenkandidatin der Grünen bei der EU-Wahl, soll gegenüber ihrem näheren Umfeld geäußert haben, die Partei direkt nach der Wahl wieder zu verlassen. Darüber berichtet am Dienstag der Standard. Eine, wohl mittlerweile ehemalige, Freundin Schillings soll behaupten, die 23-Jährige habe mit einem direkten Wechsel in die Linksfraktion nach der Wahl geliebäugelt. Ende Jänner habe Schilling laut Standard in einen privaten Chat geschrieben: Am 24. Februar werde sie zur EU-Spitzenkandidatin gekürt, "dann bin ich gewählt, und die Grünen können nichts mehr machen muhahha". Schilling weist die Überlegungen in einer öffentlichen Stellungnahme als "falsch" zurück: "Freund:innen, die in anderen Parteien organisiert sind, haben dies in den Raum gestellt. Ein solcher Schritt ist für mich absolut ausgeschlossen. Ich trete für die Grünen an, weil es die einzige Fraktion ist, die ernsthaft für den Klimaschutz kämpft."

Schilling: "Niemanden so sehr gehasst" wie die Grünen Ein Chat, der dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel vorliegt, soll wiederum zeigen, dass Schilling noch vor wenigen Monaten ein sehr gespaltenes Verhältnis zu den Grünen pflegte. Ende November 2023 habe sie geschrieben, ihr ganzes Leben lang "niemanden so sehr gehasst" zu haben wie die Grünen. Kurz darauf begannen die offiziellen Gespräche mit der grünen Parteispitze über die Spitzenkandidatur bei der EU-Wahl. Sie sehe sich nicht als Grüne, "aber vielleicht kann ich das lernen". Weiters soll Schilling ihrem Umfeld gegenüber die Sorge geäußert haben, bei einer EU-Kampagne "verbrannt" zu werden. Laut Standard habe sie das auch Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer mitgeteilt.

Verhältnis zu Grünen "stark geändert" Schilling meint hierzu in oben genannter Stellungnahme: Sie habe zu den Grünen sehr lange ein sehr kritisches Verhältnis gehabt, das sich in den letzten Jahren aber "stark verändert" habe – insbesondere durch die Kandidatur. "Im privaten Umfeld habe ich diese Kritik auch sicher hart geäußert. Was mir aber schon länger klar war – auch in der Phase großer Skepsis – war, dass ich im Klimaschutz nur mit den Grünen gemeinsam etwas verändern kann", so Schilling. Ihre Sorge, bei einer Kandidatur Schaden zu nehmen, habe sie den Grünen Ende November 2023 kommuniziert, bestätigt sie. Sie komme aus einer "sozialistisch-kommunistischen Familie" und sei "in der Wiener Linken sozialisiert, wo die Grüne Partei aufgrund ihrer pragmatischen Haltung und ihrer Rolle als Partei in einer Koalition mit der ÖVP sehr kritisch gesehen wird", erklärt Schilling ihre damalige Kritik. "Weitere Episode im Tabubruch" Schilling äußert auch grundsätzliche Kritik zur Berichterstattung. Sie ortet eine "weitere Episode im Tabubruch" und stellt klar: "Ich möchte festhalten, dass ich davon ausgehen muss, dass die Fragen des Redakteurs auf Ausschnitten in höchstpersönliche Konversationen mit meinem damals engsten Umfeld beruhen." Ihre damalige Freundin Veronika Bohrn Mena habe ihr "von der Kandidatur abgeraten und versucht, die Grünen in ein schlechtes Licht zu rücken". Von Bohrn Mena würde auch ein Teil der Chats stammen, ein anderer von einer "anderen Freundin aus der SPÖ", so Schilling.

Das Aktivisten-Ehepaar Sebastian und Veronika Bohrn Mena hat Schilling bekanntlich geklagt, weil sie unter anderem falsche Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen die beiden erfunden und verbreitet haben soll. Die Geschichte war Auslöser über eine breitere Debatte über Schillings Charakter, die den Wahlkampf der Grünen überschattet. "In meinem absolut privaten Umfeld gab es in den vergangenen Monaten Zerwürfnisse und Situationen, in denen sehr viel Druck auf mich ausgeübt wurde, meine Kandidatur zurückzuziehen", meint Schilling. Für sie sei der beste Ort, um den Kampf für den Klimaschutz zu verfolgen, jedenfalls Brüssel.

Mehr zur Causa Schilling