Causa Schilling: Bohrn Mena über seine Nähe zur SPÖ und "Mafia"-Vorwürfe

So war Bohrn Mena Bezirksvorstand der Kinderfreunde in Penzing, dem politischen Heimatbezirk von SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder. Dort agierte er auch als Direktor der Volkshochschule.

2015 kandidierte Bohrn Mena schließlich für die SPÖ (an unwählbarer Stelle) bei der Wiener Gemeinderatswahl. Damals eckte er allerdings parteiintern mit einem offenen Brief an. Darin warf er den Genossen vor, in den 1970er-Jahren stehengeblieben zu sein. Unstimmigkeiten soll es zudem um die Listen-Reihung gegeben haben.