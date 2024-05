Grünes Zittern vor Wahl-Debakel - und eine Klubchefin, die Schilling die Mauer macht

Die Klubchefin trage also „definitiv“ die Verantwortung, sollte die EU-Wahl zum Debakel geraten. Gerade in Hinblick auf die Nationalratswahl im Herbst müsse man die entsprechenden Schlüsse ziehen, sagt ein erfahrener Parteifunktionär.

Könnte Maurer nach der EU-Wahl also ihren Job los sein?

Aussprechen will das niemand so konkret. Nur so viel: „Ein Wahldebakel erfordert immer, dass man evaluiert, in sich geht und dass am Ende des Tages jemand die Verantwortung übernimmt.“ Auch Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler, der sich erneut als Spitzenkandidat aufstellen lassen will, ist offenbar nicht sakrosankt, wie aus Gespräche mit Funktionären herauszuhören ist.

An dieser Stelle taucht auch der Name Alma Zadić auf: Es ist kein Geheimnis, dass die Justizministerin auch in einer nächsten Koalition Justizministerin sein möchte. Oder zumindest Klubchefin, sollten die Grünen nach der Wahl in der Opposition landen. Zadić hat sich aus der Causa Schilling bis dato komplett herausgehalten – wohl, um nicht selbst beschädigt zu werden.