Warum Lena Schilling 4.000 Euro Strafe bezahlen soll

Die Erklärung dafür ist folgende: Das Ehepaar Sebastian und Veronika Bohrn Mena hat Schilling verklagt, weil diese zu mehreren Personen gesagt haben soll, die Bohrn Menas würden in ihrer Stiftung wie die Mafia agieren. Es geht auch um weitere Vorwürfe.

Während die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling heute gemeinsam mit 719 anderen Abgeordneten im europäischen Parlament in Straßburg angelobt wird, tut sich in Wien für sie eher Unerfreuliches: Das Bezirksgericht Josefstadt hat entschieden, dass Schilling 4.000 Euro Strafe bezahlen muss. Der Beschluss wurde Dienstagfrüh zugestellt.

Dabei wurden auch Unterlagen via eMail verschickt. In anderen Verfahren wäre das kein Problem – es gehört zu den ausdrücklichen Rechten von Rechtsanwälten, die Öffentlichkeit mit Informationen und/oder Unterlagen zu versorgen, die bei der Verteidigung helfen könnten.

Bei Schilling ist die Sache aber anders, wie das Bezirksgericht nun entschieden hat.

Denn zwischen Schilling und den Bohrn Menas gab es vor dem Prozess einen gerichtlichen Vergleich, in dem sich Schilling selbst verpflichtet, nicht mehr zu behaupten, in der Stiftung der Familie Bohrn Mena gehe es zu wie bei der Mafia. Das eMail, das Schillings Anwältin vor dem Prozess an Journalisten verschickt hat, verstößt laut Ansicht des Bezirksgerichts gegen die Verschwiegenheitsverpflichtung im Vergleich.