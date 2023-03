"Das Patriarchat schlägt zurück, aber wir tun das auch“

„Von der Ukraine bis zur Sahelzone treffen Krisen und Konflikte Frauen und Mädchen zuerst und am schlimmsten“, sagt Guterres. Auf internationaler Ebene würden sich inzwischen einige Länder sogar gegen die Einbeziehung einer Geschlechter-Perspektive in multilaterale Verhandlungen wehren. Insbesondere wies der UN-Generalsekretär auf das „Verschwinden“ der Frauen in Afghanistan aus dem öffentlichen Leben hin.

Die EU, bei der CSW in New York vertreten durch Schweden, das gerade die Ratspräsidentschaft führt, will gegen diese Entwicklungen ankämpfen.