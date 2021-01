Warum das Ende des Lockdowns auf 24.1. verschoben wird

Wie geht es mit den Schulen weiter?

Ob auch die Schulen von der Verlängerung des Lockdowns betroffen sein werden, ist noch unklar. Zwar erklärte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Montag zunächst, es gelte, was immer vorgesehen war: „Schulbeginn ist am 7. Jänner, nach dem Feiertag, allerdings im Distance Learning. Am 18. Jänner ist wieder Präsenzlehre an allen Schulen“. Derzeit werde ein „ehrgeiziges Programm“ entwickelt, um künftig eine wöchentliche Testung von Schülern und Lehrern zu ermöglichen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wollte das wenig später allerdings nicht bestätigen. Man werde gemeinsam mit dem Bildungsministerium "in den nächsten Tagen das weitere Prozedere besprechen“, erklärte er. ÖVP-Klubobmann August Wöginger seinerseits fand klare Worte gegen die Schulöffnung: "Lockdown ist Lockdown.“