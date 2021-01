Kein Lockdownende für die Kultur: "Zeigt, wo die Kulturnation wirklich steht"

Albertina-Chef: "Kein Blockwart der Republik", aber "keine Kontrollen wären noch unangenehmer"

Etwas leichter tun sich die Museen und Kunsthäuser mit dem Auf- und Zudrehen des Publikumsbetriebs. Man stehe „Gewehr bei Fuß“ und hoffe, zum ehestmöglichen Zeitpunkt wieder aufsperren zu können, sagt Wolfgang Muchitsch, Direktor des Universalmuseums Joanneum in Graz und Präsident des Österreichischen Museumsbundes. Hinter den Kulissen laufe die Arbeit an den Objekten und an der Vorbereitung von Ausstellung voll weiter – „es ist aber schwierig, bei diesen sukzessiven Verlängerungen des Lockdowns die Motivation aufrecht zu erhalten“, so Muchitsch. „Wir würden uns freuen, in absehbarer Zeit verbindliche Szenarien zu bekommen.“

Von einer Wiederöffnung am 24.1. gehen derzeit auch die Bundesmuseen aus – ob dann vor Betreten negative Testergebnisse verlangt werden, harrt aber ebenso noch einer genaueren Abstimmung wie die Frage, wer Tests überprüfen soll.

Für das nun gekippte Freitest-Szenario hatte sich die Wiener Albertina darauf eingestellt, mithilfe des eigenen Personals Kontrollen am Eingang durchzuführen, erklärt Direktor Klaus Albrecht Schröder, der seit Jahresbeginn auch den Vorsitz in der Konferenz der Bundesmuseumsdirektorinnen und Direktoren, dem zentralen Abstimmungsgremium der Häuser, innehat. Auch für die Zeit ab 24. Jänner stelle man sich auf verstärkten Personaleinsatz am Eingang ein: „ich mache das ungern, denn ich möchte mich nicht als Blockwart der Republik fühlen“, sagt Schröder. Keine Kontrollen wären aber noch unangenehmer – „und es wäre ein unerträglicher Anblick, einen Polizisten vor Picasso die Besucherinnen und Besucher kontrollieren zu sehen.“

Kinos haben "keine Filme" und warten

Bei den Kinos ist das Thema Freitesten derzeit nur ein Nebenschauplatz. „Unser Hauptproblem ist, dass wir im Moment keine Filme haben“, sagt Branchensprecher Christian Dörfler vom Kinoverband. „Kino ist kein Nachspielsegment, unsere Kunden wollen die neuesten Filme mit der besten Kinotechnik sehen. Es gibt derzeit aber keine internationalen Filmstarts“, sagt Dörfler. Man blicke daher auch weniger auf die politische Diskussion in Österreich, sondern mehr auf die großen Märkte. „Solange Deutschland im Lockdown ist, haben wir auch keine deutschen Filme“, sagt Dörfler. Er habe auch von kleineren Kinobetreibern keine Signale erhalten, dass am 18. Jänner jemand mit der Freitest-Option aufgesperrt hätte, daher sei auch der 24. Jänner derzeit noch kein Thema. Die größeren Ketten warten ohnehin auf die Blockbuster. Disney will am 12. März „The King’s Man: The Beginning“ in den USA und auch in Europa herausbringen, Ende März soll dann das neue James-Bond-Abenteuer „No Time To Die“ den Neustart der Kinos endgültig auf Schiene bringen.

„Wenn die ersten großen Filme kommen, kommen sicher die kleinen und mittleren Produktionen auch dazu. Dann wissen alle Studios, dass die Kinos weltweit offen sind“, sagt Dörfler. Da die Kinos aber eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, rechnet er mit einer Wiedereröffnung der ersten Kinos Mitte Februar. „Das heißt, wenn es die Pandemiesituation zulässt“, erklärt der Branchenvertreter. „Wir haben die Hoffnung, dass die Impfungen bis dahin greifen.“