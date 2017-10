Zehn Mal schlafen noch, dann ist Nationalratswahl. Nach heute Nacht ist die TV-Wahlkampfbühne ausschließlich für Christian Kern, Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache reserviert. In fünf Duellen werden die drei Spitzenkandidaten in den kommenden Tagen aufeinandertreffen. Für Ulrike Lunacek und Matthias Strolz gibt's bis zur großen Elefantenrunde Sendepause.

Letzte Gelegenheit also, noch einmal die eigenen Themen zu platzieren: Bei Mietrecht, Erbschaftssteuer, Arbeitszeitflexibilisierung und CETA gibt's ja durchaus große Unterschiede - das wurde auch beim letzten Duell von Ulrike Lunacek und Matthias Strolz, das gerade einmal drei Tage her ist, deutlich. Allzu kontrovers fiel das Aufeinandertreffen der bisher eher zurückhaltend agierenden Lunacek und dem energetischen Redner Strolz dann aber doch nicht aus. Im Kampf gegen Schwarz-Blau ist man geeint - und schließlich gibt es sowohl in der SPÖ und inzwischen auch - mit Busek, Paierl und Co. - in der ÖVP viele Stimmen, die sich eine Dreierkoalition mit den beiden wünschen.