Nach gerade mal sechs Monaten als SPÖ-Chef und Bundeskanzler stieg Christian Kern im November 2016 zum ersten Mal in den rot-blauen Ring. In der Ö1-Diskussionssendung "Klartext" verlief das als Duell hochfrisierte Aufeinandertreffen mit FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache über weite Strecken erstaunlich amikal. Beim zweiten Mal, im September 2017, war die Stimmung zwischen den Parteichefs schon etwas angespannter. Die Samthandschuhe ließ man dieses Mal zuhause, um sie ein paar Wochen später im Puls4-Duell entstaubt auszupacken.

Das vierte Duell zwischen Kern und Strache dürfte das vorübergehend letzte sein. Ihre Parteien liegen in den Umfragen deutlich hinter der ÖVP, sie rittern also den zweiten Platz. Entscheidend sind allerdings nicht Umfragen, sondern der Wahlsonntag am 15. Oktober. Die beiden Obmänner buhlen heute um die Unentschlossenen.

Um 20.15 Uhr beginnt das TV-Duell im ORF.