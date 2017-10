Live im Ticker: Lunacek vs. Strolz, Kern vs. Strache

Vorschau zum Duell zwischen Lunacek und Strolz: Beide Parteien liegen in Umfragen zuletzt nicht eindeutig über der Fünf-Prozent-Hürde und müssen in den verbleibenden beiden Wochen vor allem ihre eigene Klientel mobilisieren. In der Vergangenheit gab es da auch Überschneidungen. Wie konfliktgeladen das Gespräch wird, hängt auch von der Themenwahl der Moderatorin Corinna Milborn ab. Ist man sich in gesellschaftspolitischen Ansichten eher nahe, würden Gespräche über Wirtschaftspolitik und die Konzeption des Sozialstaats sicher mehr Zündstoff liefern.