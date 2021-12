Vor der Angelobung sind die Neuen bei Van der Bellen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird die neuen Regierungsmitglieder am Montag um 13 Uhr angeloben. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei am Samstag mit. Bis dahin führt das Staatsoberhaupt intensive Gespräche mit allen neuen Ministern. Als Erster war der designierte Bundeskanzler Karl Nehammer Samstagvormittag in der Hofburg.

„Es ist wichtig, dass wir rasch eine handlungsfähige Regierung haben, die ihre Arbeit aufnehmen kann. Wir haben eine Pandemie zu bekämpfen, das erfordert all unsere Kraft“, sagte Nehammer nach dem Gespräch mit Van der Bellen.

Nach Nehammer empfing Van der Bellen am Samstag Alexander Schallenberg und Claudia Plakolm. Schallenberg wird nach 52 Tagen Gastspiel als Kanzler wieder Außenminister. Plakolm wird Staatssekretärin für Jugend, sie bekommt diese Agenden von Ministerin Susanne Raab.