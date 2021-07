Blümel-Hausdurchsuchung: Auswertung blieb ergebnislos

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geht dem Verdacht nach, ob Kurz damals half, eine drohende Steuerschuld von Novomatic in Italien in der Höhe von 60 auf 20 Millionen Euro zu reduzieren. Als Gegenleistung soll eine Spende von Novomatic an die ÖVP geflossen sein.