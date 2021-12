Energieexperte Magnus Brunner übernimmt das Finanzministerium

Er selbst gab an, in der Nacht auf Freitag den Anruf vom designierten neuen Bundeskanzler Karl Nehammer bekommen zu haben, ob er Finanzminister werden wolle. Ja, er wollte und löst damit Gernot Blümel ab, der – zumindest von Nehammer in seiner Antrittsrede am Freitag unbedankt – fast zwei Jahre lang das Ministerium durch die extrem heikle Phase der Pandemie geleitet hatte.

Statt des Philosophen kommt ein Jurist

Und jetzt, da der studierte Philosoph und MBA Blümel sich wirklich eingearbeitet hatte, kommt der promovierte Jurist Brunner. Wobei, da legt sein Büro wert darauf: Brunner hatte nach seiner Tätigkeit im Büro des damaligen Landeshauptmanns Herbert Sausgruber und beim Wirtschaftsbund auch eine leitende Position in der Unternehmensentwicklung und Konzernkommunikation der Illwerke/VKW-Gruppe in Bregenz inne. Und er war Vorstand einer Aktiengesellschaft – der OeMAG, das ist die Abwicklungsstelle für Ökostrom. Brunner ist also vor allem Energieexperte.

Das passt wieder: Energie wird er für seinen neuen Job mehr als genug brauchen.