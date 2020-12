"Vizekanzler agiert als grüner Ministrant für Türkis"

"Spätestens nach der Abschaffung der Hacklerregelung und der Pensionskürzung müssen viele Menschen erkennen, dass die Regierung nach Türkis-Blau auch mit grüner Beteiligung nicht sozialer und menschlicher geworden ist. Die Grünen sind türkiser geworden."

Fest macht Deutsch seine Kritik an Kogler an seiner Haltung betreffend der Flüchtlinge in Moria ("sie werden weiter ihrem Schicksal überlassen"), den Arbeitslosen ("es gibt nur Almosen statt einer dauerhaften Erhöhung") und Pensionen.

Deutsch vermisst zudem Vorschläge, wie die Kosten der Krise zu bewältigen sein werden.