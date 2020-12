Werner Kogler: "CO2 wird einen Preis bekommen“

Wohin sollen diese zehn Milliarden schwerpunktmäßig fließen?

In die Sanierung von Privathäusern, Gewerbegebäuden und öffentlichen Gebäuden. Bei der Fotovoltaik auf dem Dach schieben wir Hunderte Millionen pro Jahr an. Da werden wir uns sogar schwer tun, die dafür notwendigen Arbeitsplätze sofort zu besetzen, daher streben wir beim AMS eine Ausbildung für Öko-Technologie an. Die thermische Sanierung bringt im Baunebengewerbe sehr viel Wertschöpfung in Österreich. Strom wird ab 2030 nur noch erneuerbar sein, wir forcieren vor allem Wind und Fotovoltaik. Auch Ladestationen für E-Autos werden wir massiv ausbauen. Und wir haben den Einstieg in die Ökosteuer-Reform geschafft.

Das war ein sehr kleiner Einstieg. Das Kernstück, die -Bepreisung, fehlt. Kommt das noch oder fällt sie der Krise zum Opfer?

Das kommt wie vereinbart. Wir werden im Herbst 2021 die -Bepreisung beschließen und ab 2022 auf die Schiene bringen. Man wird im Herbst sehen, wie die weiteren Schritte aussehen, das gehört zur Planbarkeit dazu. Die Tonne wird einen Preis bekommen.