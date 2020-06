Verteidigungsministerin Tanner: "Bin es gewohnt, mich durchzusetzen"

Sie sagen, dass es schön ist, dass derzeit ein Diskurs über das Heer geführt wird. Jetzt gerade wird allerdings der Diskurs über Sie geführt. Sie stehen unter Zugzwang. Wie wollen Sie das angehen?

Ich bin es gewohnt, mich durchzusetzen. Und vor allem rudere ich nicht zurück, sondern marschiere vorwärts.



Was ist für Sie persönlich die militärische Landesverteidigung? Was ist für Sie dafür notwendig?

Die militärische Landesverteidigung ist in der Verfassung, den Gesetzen und der österreichischen Sicherheitsstrategie vorgesehen. Auch im Regierungsprogramm ist dieser Begriff festgehalten, um darüber zu diskutieren, was in der Verfassung steht. Was ganz klar ist, ist, dass wir uns neben der militärischen Landesverteidigung auf andere Bedrohungen wie Blackout, Pandemie und Cyber einstellen müssen.

Das war aber keine Antwort auf meine Frage. Was ist für Sie militärische Landesverteidigung?

Üblicherweise wird sie nur in Zusammenhang mit schweren Waffengattungen diskutiert. Das Regierungsprogramm hält in einem Passus fest, dass die jahrelange Politik des Rückfahrens der schweren Waffengattungen fortgesetzt werden soll. Und diesen Punkt haben wir zu erfüllen.

Es soll nach dem Diskussionsplan nur ein Panzerbataillon bestehen bleiben. Gleichzeitig sagen Sie, die Militärische Landesverteidigung bleibt eine Kernaufgabe des Bundesheeres. Wie passt das zusammen?

Wir sind am Beginn eines Diskussionsprozesses. Nach bisherigen Gesprächen haben wir einige Ideen, die wir mit dem Generalstab und allen Kommandanten bis hinunter zu den Bataillonskommandanten diskutieren. Denn Veränderungen sind ohne Zweifel notwendig, auch in der Struktur. Wenn wir hier im Haus für Beschaffungsvorgänge mehrere Jahre brauchen, wenn im Zusammenhang mit Corona der einzelne Soldat binnen kürzester Zeit 19 unterschiedliche Befehle bekommt, dann haben wir die Verantwortung, in den Strukturen uns zu verschlanken.